Il pioppese Gabriele Terzo al Torneo delle Regioni con la Rappresentativa Under 19 Siciliana di Calcio a 5

Nella giornata di ieri sono stare rese note le convocazioni dei 12 atleti che rappresenteranno la Sicilia al prestigioso Torneo delle Regioni che si terrà in Emilia Romagna dal 25 Aprile al 1 Maggio e tra i ragazzi selezionati per la rosa della categoria Under 19 di calcio a 5 c’è anche Gabriele Terzo, giovane promessa pioppese che milita proprio nella rosa gialloverde del Pioppo Futsal. Gabriele ha iniziato soltanto quest’anno a giocare a futsal dopo tanti anni di calcio e ha voluto sposare il progetto Pioppo Futsal con grandi ambizioni e con la voglia di mettere in campo tutto se stesso. Oltre a far parte della prima squadra gialloverde, Terzo, è il capitano dell’Under 19 pioppese e nell’appena concluso campionato regionale ha totalizzato 23 reti in 15 partite grazie alla sua crescita esponenziale sotto gli occhi attenti dei mister Gumina-Ferraro che hanno contribuito a far crescere il giovane tecnicamente e tatticamente. La giusta ricompensa per i duri mesi di lavoro è arrivata con la chiamata ai diversi stage di selezione che hanno portato Terzo a guadagnarsi un posto nei 12 che rappresenteranno la Sicilia. Terzo ha commentato così la sua convocazione: “Per me è un vero successo al primo anno in questo nuovo sport. Ringrazio la società Pioppo Futsal per aver creduto in me e un ringraziamento speciale va anche ai miei mister Ferraro e Gumina, che con tanto sacrificio mi hanno spronato a dare sempre di più per migliorare anche i minimi particolari. Un ringraziamento al presidente Fabio Gullo che mi ha sostenuto fin dal primo allenamento e ai miei compagni di squadra che mi supportano nei momenti più belli e brutti. Farò di tutto per portare buoni risultati a casa, difendendo i colori della Sicilia e di Pioppo. Grazie a tutti e sempre forza Pioppo Futsal!”

La società gialloverde è estremamente orgogliosa di questo risultato e ha dichiarato così attraverso i propri canali: “È con immenso orgoglio che annunciamo la convocazione del nostro Gabriele Terzo tra i 12 atleti Under 19 che rappresenteranno la Sicilia al prestigioso Torneo delle Regioni 2025!!! Un traguardo che premia il talento, la dedizione, il duro lavoro e i tanti sacrifici del nostro Gabriele, ma anche un riconoscimento e un grande prestigio per tutto il Pioppo Futsal e per il percorso di crescita che stiamo cercando di costruire insieme.

Gabriele difenderà i colori della nostra Sicilia in questa importante competizione che si svolgerà in Emilia Romagna dal 25 Aprile al 1 Maggio, giorno della finalissima. Con tanti sacrifici e sudore te lo sei guadagnato e adesso fai valere tutte le tue indiscutibili qualità, tutta la famiglia Pioppo Futsal farà il tifo per te!“