Monreale finisce in Tv per le sue bellezze e incanta La7

La città di Monreale è stata protagonista della puntata di Una giornata particolare, il programma condotto da Aldo Cazzullo e andato in onda il 2 aprile su La7.

Esplorazione delle meraviglie di Monreale

Il giornalista e scrittore, accompagnato dall’assessore ai Beni culturali del Comune di Monreale, Fabrizio Lo Verso, ha avuto modo di esplorare le meraviglie storiche e artistiche del territorio, mettendo in risalto la bellezza della Cattedrale e del Chiostro dei Benedettini.

La realizzazione della puntata e i ringraziamenti

La realizzazione della puntata, patrocinata dal Comune di Monreale, è stata resa possibile anche grazie alla mediazione della Sicilia Film Commission, rappresentata da Salvo Versaci, che ha favorito il dialogo tra la produzione e il Comune, consentendo la realizzazione delle riprese nelle location di prestigio di Monreale. Un ringraziamento particolare va al parroco della Cattedrale, Don Nicola Gaglio, che ha generosamente dato la sua disponibilità per le riprese all’interno della Cattedrale, e alla Sovrintendente ai Beni culturali, Selima Giuliano, che ha permesso l’accesso al suggestivo Chiostro dei Benedettini.

Dichiarazioni dell’Assessore Lo Verso

“Vedere la nostra Monreale protagonista di Una giornata particolare ci rende davvero orgogliosi – ha dichiarato l’Assessore Lo Verso, che ha lavorato per creare le condizioni migliori per lo svolgimento delle riprese – La puntata ha messo in luce l’importanza storica e culturale del nostro patrimonio UNESCO, dimostrando ancora una volta come la nostra città rimanga una delle destinazioni turistiche più affascinanti della Sicilia. Con l’Amministrazione Arcidiacono intendiamo continuare a lavorare per rafforzare ulteriormente l’immagine della città nel panorama culturale nazionale e internazionale.”.