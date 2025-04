Trasferta sul set di Hollywood per il Pioppo Futsal, oggi i gialloverdi sbarcano a Favignana

Oggi pomeriggio i gialloverdi di mister Sciortino sbarcheranno a Favignana in occasione della 24ª giornata del Campionato di Serie C2. La squadra locale nell’ultima partita ha conquistato a tavolino 3 punti d’oro contro gli Emiri, difatti la squadra palermitana non si è presentata sull’isola e in questo modo il Favignana si ritrova a un solo punto dalla zona play-out; una posizione in bilico tra la retrocessione diretta in Serie D e i play-out per gli isolani a 3 giornate dal termine del campionato che rende la trasferta insidiosa per il Pioppo Futsal. I gialloverdi, invece, sono reduci da un’ottima prestazione ottenuta ai danni dell’Altofonte Futsal al termine di un match che ha regalato a tutti i presenti un pomeriggio di sano agonismo e divertimento al Pala Don Bosco.



Attualmente a Favignana sono in corso le riprese per il film “The Odyssey” del regista Christopher Nolan, presenti sul set attori come: Matt Damon, Tom Holland e Zendaya. Appuntamento a Favignana presso il Campo Liberty C5, sito in Via delle fosse – Isola di Favignana (TP); calcio d’inizio previsto per le ore 15:00. Sarà possibile seguire il match in diretta streaming sulla pagina facebook del Pioppo Futsal.