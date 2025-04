Monreale, vandalizzato il monumento dedicato al Partigiano Biagio Giordano

Monreale – Stamattina una brutta ed amara sorpresa sotto gli occhi dei soci dell’AUSER di Monreale, Circolo Biagio Giordano, che si erano recati al monumento dedicato al nostro concittadino, ucciso da partigiano dai nazifascista il 15 febbraio 1945 ad Imperia.

In attesa della ricorrenza del 25 aprile, Festa della Liberazione, i soci si erano recati al monumento al fine di predisporre i preparativi per la prossima ricorrenza.

Ricordiamo che il monumento è stato adottato dal Circolo AUSER di Monreale e che a tal fine ogni anno celebra, ricorda ed organizza la ricorrenza.

I soliti barbari, idioti ed incivili, che purtroppo vanificano i vari sforzi, che sia i cittadini che l’Amministrazione, quotidianamente svolgono al fine di rendere più decoroso il nostro paese, hanno invece imbrattato e vandalizzato il monumento appiccando fuoco a delle sterpaglie che posero alla base del monumento.

“Ancora una volta si assiste ad uno scempio del bene comune che invece necessita di essere tutelato e salvaguardato. Questi atti di inciviltà e barbarie non ci faranno desistere dal proseguire nella nostra opera e nei prossimi giorni provvederemo a ripulire il monumento per renderlo fruibile in occasione della prossima e sentita ricorrenza”.