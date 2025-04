Il Pioppo Futsal vince e agguanta la vetta della classifica a due giornate dal termine del Campionato di Serie C2

Sabato pomeriggio hollywoodiano per i gialloverdi del Pioppo Futsal sull’isola di Favignana: vincono e sulla tratta di ritorno si ritrovano primi in classifica, adesso è tutto nelle mani (o meglio nei piedi) dei ragazzi di mister Sciortino a due giornate dal termine del Campionato di Serie C2.

Una trasferta lunga e insidiosa quella di sabato scorso, ma i gialloverdi non deludono le aspettative e con caparbietà tornano sulla terra ferma con i tre punti e il primato in classifica, a seguito della sconfitta del Futsal Club Palermo che cade nella sfida casalinga per mano dell’Oratorio San Vincenzo. Partita non semplice al Liberty Camp di Favignana con un Favignana mai domo e alla ricerca di punti salvezza per uscire dalla zona retrocessione. Voglia di vincere altissima per il Pioppo Futsal e difatti il match viene subito sbloccato al 6′ di gioco con la rete di Prestigiacomo Filippo, che torna in campo e lo fa da protagonista. Il Favignana non ci sta e continua a coprire bene ogni spazio, anche grazie alle parate della solita saracinesca Mannina. Al 26′ i padroni di casa agguantano il pareggio con Ingrassia che trafigge Costanzo dalla distanza. I gialloverdi non ci stanno e dopo appena un minuto siglano la rimonta al 27′ e al 28′ con Prestigiacomo Turi e Alongi, tornando negli spogliatoi sul 3-1. Secondo tempo che vede ancora i gialloverdi in possesso del match e infatti al 2′ di gioco arriva il 4-1 firmato Alongi, che da posizione defilata insacca sotto l’incrocio dei pali e si prende gli applausi di tutti i presenti al Liberty Camp. Al 6′ Prestigiacomo Turi insacca nuovamente in rete un passaggio fornito con riga e compasso da Gumina per il 5-1, ma il Favignana ci crede e trova il momentaneo 2-5 con il gol di Balistreri al 17′ che dura pochissimo perché ancora Prestigiacomo Filippo sigla la doppietta personale al 22′. Serve a poco il gol del definitivo 3-6 del Favignana siglato da Abbellito al 25′, con i gialloverdi e biancoazzurri che escono dal Liberty Camp tra gli applausi del pubblico locale e dei tanti tifosi gialloverdi che hanno voluto seguire la squadra anche sull’isola.

Da sottolineare proprio la presenza del tifo gialloverde in una trasferta lunga e dispendiosa, i tifosi pioppesi non hanno mai fatto mancare il loro supporto alla squadra durante l’intera stagione in ogni dove. A loro la società dedica il momentaneo primato in classifica: “La costante presenza ovunque, i tantissimi sacrifici, la passione e l’amore unico che dimostrano per questi colori e questa maglia, spinge i nostri ragazzi a non mollare mai, per non deluderli, per rendere omaggio a tutta questa gente che merita di certo sempre il massimo!!!”

Adesso i gialloverdi si ritrovano primi a 2 punti di distacco dalla seconda della classe a due giornate dal termine del Campionato di Serie C2, tutto è nelle mani dei gialloverdi.