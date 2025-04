“TAEKWONDOVER”: il Taekwondo gratuito pensato per gli over 65 residenti a Monreale, l’ASD Knock Out lancia l’iniziativa!

Il maestro Gianni Caprera lancia un’iniziativa totalmente gratuita: per tutti gli over 65 sarà possibile praticare Taekwondo presso l’ASD Knock Out. Grazie al finanziamento del Ministero dello Sport e della Salute, tramite la Federazione Italiana Taekwondo, il maestro e il suo team hanno deciso di mettere in pratica un progetto rivolto a tutti gli over 65 residenti a Monreale e che abbiano voglia di imparare il Taekwondo. In questo modo i partecipanti potranno migliorare il benessere fisico e mentale; scoprendo i benefici di una disciplina che promuove l’equilibrio, la coordinazione e la salute generale. Per partecipare è sufficiente avere un certificato medico per attività non agonistica e frequentare le lezioni che si terranno due volte a settimana; luogo e orari delle lezioni saranno resi noti successivamente in base al numero di adesioni. Per aderire all’iniziativa o per maggiori informazioni è possibile contattare telefonicamente il maestro Gianni Caprera al numero 3275488424.

Di recente l’ASD Knock Out ha fatto bottino pieno con i propri tesserati al Campionato Regionale Forme 2025 – Taekwondo e Parataekwondo, tenutosi il 22 marzo al Palazzetto dello Sport di Mazara del Vallo, con 10 medaglie conquistate da 10 atleti seguiti dal maestro Gianni Caprera e dai coach Caprera Danilo e Longo Gabriele. Oro per Basile Dalila, D’Agostino Giuseppe, D’Agostino Miriam, Madonia Riccardo e Nicosia Ruggeri Federico; argento per Caprera Claudia, Davì Martina e Giammanco Giorgia; bronzo per Giammanco Giulia e Giammanco Sara.