Le ceramiche di Monreale in mostra alla Milano Design Week

«La partecipazione della Sicilia alla Milano Design Week è per noi grande motivo di orgoglio. Esponendo al Fuorisalone alcuni degli esempi più pregiati della nostra ceramica artistica, vogliamo celebrare, in un contesto internazionale di assoluto primo piano, la bellezza e l’unicità che hanno reso l’artigianato della nostra Isola famoso in tutto il mondo». Così l’assessore al Turismo, allo sport e allo spettacolo della Regione Siciliana, Elvira Amata, commentando l’installazione “La città delle ceramiche” esposta a Milano.

L’evento nasce dalla collaborazione con l’assessorato al Turismo, al marketing territoriale e alla moda della Regione Lombardia e ha come protagoniste le opere dei sei comuni che hanno dato vita, due anni fa, al progetto “Le strade della ceramica siciliana”, ovvero Burgio, Caltagirone, Collesano, Monreale, Sciacca e Santo Stefano di Camastra.

«L’emozionante installazione, curata dall’architetto Laura Galvano – continua Amata –, dà vita a un perfetto connubio tra tradizione e innovazione, e inserisce a pieno titolo il nostro artigianato nella filiera dell’arredamento contemporaneo, rappresentando, allo stesso tempo, un veicolo di forte promozione turistica del brand Sicilia. Ringrazio di cuore l’assessore Barbara Mazzali, collega e amica, per aver dato alla nostra regione questa grande opportunità. Il progetto delle Strade della Ceramica nasce in Sicilia e lo abbiamo apprezzato e raccontato alla Bit di quest’anno, dove l’assessore Mazzali ha avuto modo di conoscerlo, rimanendo fortemente colpita dalla bellezza di queste sculture, e ha voluto inserirlo nel programma di una delle manifestazioni più importanti a livello nazionale e internazionale del design».

L’esposizione andrà avanti fino a domenica negli spazi del Belvedere al 39esimo piano di Palazzo Lombardia.