Martedì 15 aprile assemblea cittadina per fare chiarezza riguardo i lavori del Palazzetto dello Sport di Pioppo

Martedì 15 aprile alle 17:00 si terrà un’assemblea cittadina per fare chiarezza una volta e per tutte sullo stato d’avanzamento dei lavori del Palazzetto dello Sport di Pioppo. L’evento è stato chiesto a gran voce dai cittadini all’amministrazione, che dovrà rispondere del forte ritardo sulla realizzazione dell’impianto sportivo e sull’attuale stato d’avanzamento dei lavori; questi sono infatti fermi ormai da mesi e mesi, senza che un chiodo venga piantato. Bisogna fare chiarezza e rispondere dinanzi ai cittadini, che meritano di sapere in che modo e in che tempi sarà terminata la struttura che ormai sembra una delle tante opere iniziate e abbandonate. L’assemblea richiesta dai cittadini, con il Comitato Pioppo in Comune promotore, vede tra gli invitati i seguenti:



