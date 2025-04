Oggi il Pioppo Futsal a Castelvetrano per rimanere in vetta a due giornate dal termine del Campionato di Serie C2

Oggi pomeriggio a Castelvetrano i gialloverdi del Pioppo Futsal scenderanno in campo contro i locali del Sicilia Futsal per difendere la vetta della classifica del Campionato di Serie C2. Si tratta della penultima giornata di campionato e la rosa pioppese dovrà dare il massimo per mantenere salda la posizione in classifica contro un avversario ostico e ben attrezzato. I gialloverdi sono reduci dalla vittoria esterna ai danni del Favignana, mentre i trapanesi la scorsa settimana hanno raccolto un ottimo punto contro il Club Olimpia e hanno così consolidato l’ottavo posto in classifica con 32 punti.

Appuntamento presso il campo Cafena, sito in Via Tripoli a Castelvetrano (TP), con calcio d’inizio previsto per tutte le squadre del girone alle ore 15:00. Sarà possibile seguire il match in diretta streaming sulla pagina Facebook del Pioppo Futsal.