Monreale, presso MF Auto di Magnasco Francesco da oggi noleggio minivan e ripristino post incidente

MF Auto di Magnasco Francesco, con sede a Monreale in via Santa Liberata, si conferma un’azienda dinamica e in continua evoluzione nel settore automobilistico. Da oggi, oltre ai suoi servizi già consolidati, offre anche il noleggio di minivan 9 posti e l’attività di ripristino post incidente in convenzione con la ditta MPM.

L’azienda, guidata da Francesco Magnasco con il supporto del padre Salvatore, si è distinta fin dalla sua apertura per la passione, la dedizione e la professionalità. L’impegno costante e la disponibilità h24 sono i tratti distintivi di MF Auto, come dimostrano anche gli interventi fuori regione effettuati per venire incontro alle esigenze dei clienti.

Servizi offerti:

Noleggio auto: Un’ampia scelta di veicoli, controllati e garantiti, disponibili per brevi o lunghi periodi. La flotta include veicoli moderni e ben mantenuti, tra cui ora anche minivan 9 posti, per soddisfare ogni esigenza di mobilità.

Soccorso stradale H24: Un servizio rapido ed efficiente, grazie a personale qualificato e disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. MF Auto interviene tempestivamente per risolvere qualsiasi problema, dal semplice guasto al recupero di veicoli incidentati.

Autodemolizione: Un servizio sicuro e rispettoso dell’ambiente, garantendo il corretto smaltimento dei veicoli.

Vendita auto e moto usate: Una selezione di veicoli usati, controllati e garantiti, per offrire ai clienti soluzioni su misura e convenienti.

Ripristino post incidente: In collaborazione con la ditta MPM, MF Auto offre ora anche il servizio di ripristino post incidente, per garantire un supporto completo ai propri clienti.

