Il Pioppo Futsal non sbaglia e resta in vetta, adesso si deciderà tutto nell’ultima giornata di campionato

Sabato pomeriggio i gialloverdi di mister Sciortino non hanno deluso le aspettative e sono tornati dalla trasferta di Castelvetrano con 3 punti importanti per non mollare la vetta del Campionato di Serie C2, contro i locali del Sicilia Futsal sempre pericolosi e bravi a impostare il gioco dalle retrovie.

Partita con i ragazzi pioppesi consapevoli di non poter sbagliare e infatti entrano in campo con il piede giusto e la voglia di assicurarsi i 3 punti in palio. Ad aprire le marcature ci pensa il solito Turi Prestigiacomo al 9′, ma il pareggio dei locali arriva dopo appena tre minuti dal vantaggio gialloverde con Interisano Salvatore al 12′. La squadra di mister Sciortino subisce il colpo, ma prima di andare a riposo riesce a trovare nuovamente il vantaggio con Lucchese al 22′ e con Ferrara al 27′. Il secondo tempo parte con lo stesso canovaccio del primo con i gialloverdi che allungano con Lucchese al 6′, poi arriva la rete di Interisano Alfonso per il Sicilia Futsal all’11’; passa poco e Lucchese cala il tris personale al 15′ e dulcis in fundo arriva il gol di Toni Costanzo, che insacca in rete con un missile direttamente dalla sua area approfittando della porta sguarnita dei locali.

Finale 2-6 e con i gialloverdi in testa che mantengono la vetta del campionato e con gli ultimi 60 minuti da giocare per sancire definitivamente le sorti del Campionato di Serie C2 24/25 Girone A. Il tutto si deciderà il 3 maggio al Pala Don Bosco di Palermo, prima di questa gara i gialloverdi saranno impegnati nella gara di ritorno di Coppa Sicilia il 19 aprile contro il Palermo Futsal Club.

Oggi pomeriggio è prevista un’assemblea cittadina , con il Comitato Pioppo in Comune promotore, per fare chiarezza una volta e per tutte sullo stato d’avanzamento dei lavori del Palazzetto dello Sport di Pioppo con inizio alle ore 17:00 preso l’aula magna dell’I.C.S. Margherita di Navarra.