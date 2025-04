Torna la Coppa Sicilia di Serie C2 con il Pioppo Futsal alla ricerca del passaggio del turno

Sabato pomeriggio presso il Palasampognaro di Ficarazzi il Pioppo Futsal torna in campo per la gara di ritorno del 3° turno di Coppa Sicilia contro il Futsal Club Palermo. Gara d’andata conclusa con il risultato di 3-3 al termine di un match spettacolare e che prospetta un altrettanto match in quel di Ficarazzi. Tra le 7 partite andate in scena nella gara del 3° turno di Coppa Sicilia quella tra rosanero e gialloverdi è l’unica terminata in pareggio e di conseguenza la qualificazione è in bilico per ambedue le rose.



Appuntamento a domani presso il Palasampognaro di Ficarazzi, sito in Via P. Santi Mattarella, 54 – Ficarazzi (PA), con calcio d’inizio previsto per le 17:00 per tutte le partite di questa gara di ritorno. Sarà possibile seguire il match in diretta streaming sulla pagina facebook del Pioppo Futsal.