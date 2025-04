Il Pioppo Futsal stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Sicilia, battuto il Futsal Club Palermo

Sabato pomeriggio in un Palasampognaro stracolmo di tifosi i gialloverdi del Pioppo Futsal sono riusciti a staccare il pass per i quarti di finale di Coppa Sicilia al termine di un match spettacolare con il Futsal Club Palermo. Partita molto tirata, dai ritmi altissimi e con ambedue le rose alla ricerca del passaggio del turno, considerando anche il pareggio (3-3) nella gara d’andata al Tocha Stadium. Ingresso in campo da brividi con la tifoseria gialloverde che fa tremare le mura del palazzetto a suon di cori, tamburo e addirittura una coreografia ad incitare i gialloverdi.

Partita tostissima fin dai primi minuti di gioco, con le due rose che si studiano parecchio e i gol arrivano solo a 5 minuti dal termine del primo tempo. Difatti ci pensa Catania al 25′ a portare in vantaggio i rosanero deviando in porta una palla vagante nell’area di rigore. Passa appena 1 minuto e Ciolino trasforma un calcio di rigore procurato da Alongi. Nei minuti di recupero i gialloverdi subiscono il sesto fallo a favore e Filippo Prestigiacomo calcia un missile terra-aria imparabile per Sammartino, che ha salvato in diverse occasioni i rosanero nella prima frazione di gioco. Nel secondo tempo i gialloverdi scendono in campo con una grinta maggiore e la voglia di chiudere in fretta la pratica. Al 15′ ci pensa Alongi a spedire in rete la sfera del 3-1, ma il Palermo non ci sta e al 22′ accorcia le distanze con Vivarelli per il 3-2. Da qui in poi i rosanero insistono con il quinto uomo di movimento e trovano addirittura il tiro libero calcato da capitan La Fiura che Toni Costanzo neutralizza. Continua il forcing rosanero, ma i gialloverdi chiudono bene gli spazi e il solito Ferrara riesce a rubare due palloni che accomoda a porta sguarnita al 32′ e al 33′ per il definitivo 5-2 che sancisce la qualificazione dei gialloverdi ai quarti di finale.