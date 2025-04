Mister Daniele Sciortino e la Rappresentativa Siciliana Under 19 pronti per il Torneo delle Regioni di Futsal

Tutto pronto per la partenza direzione Emilia Romagna per l’Under 19 guidata da mister Daniele Sciortino in occasione della 61ª edizione del Torneo delle Regioni di Futsal, che vedrà impegnate le Rappresentative Siciliane dal 24 aprile al 1° maggio. Il Torneo rappresenta non solo un momento di confronto tra i diversi giovani atleti di ogni regione, ma allo stesso tempo anche una vetrina per la Nazionale Italiana di Futsal che potrà ammirare da vicino le giovani promesse. Le Rappresentative siciliane si sfideranno nelle fase a gironi con Molise, Calabria e Campania. Vi sono in totale 19 rappresentative della categoria Under 19 e queste sono suddivise in 4 quadrangolari e 1 triangolare. Accedono ai quarti di finale le prime classificate di ogni girone e le 3 migliori seconde dei gironi quadrangolari.

Mister Sciortino ha commentato così la sua terza partecipazione al Torneo delle Regioni: “Sono molto contento di questa ennesima avventura e non vedo l’ora di scendere in campo con i ragazzi per rappresentare al meglio la nostra amata Sicilia. Per arrivare ai 12 giocatori nella lista finale abbiamo svolto un’attenta e fitta selezione fin da dicembre per arrivare a completare la rosa tassello dopo tassello. Sono sicuro che i ragazzi scelti da me e dal mio staff mi daranno soddisfazioni, so quanta voglia e fame ha ognuno di loro. Puntiamo ad arrivare più in alto possibile, dobbiamo mettere tutto ciò che abbiamo partita dopo partita e pallone dopo pallone. Nel percorso mi affiancherà Leonardo Curreri e con noi ci sarà sempre il Responsabile Regionale del Futsal Maximiliano Birchler. Adesso tocca noi portare alto il nome della Sicilia e sono sicuro che tutti quanti tiferete per noi!“.

Di seguito i match dell’Under 19 di mister Sciortino:

Molise – Sicilia il 25/04 alle ore 17:30

Sicilia – Calabria il 26/04 alle 0re 17:30

Sicilia – Campania il 27/04 alle ore 17:30

Convocati rappresentativa Under 19:

Brancato Carlo, Saine Malik, Cassarino Sebastiano, Incontro Davide, Occhipinti Giovanni, Catanzaro Gaetano, Grammatica Alessio, Macaluso Giorgio, Toscano Alessandro, Terzo Gabriele, Ciccia Salvatore, Nicolosi Andrea.