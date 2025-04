Monreale celebra la Liberazione: un’onda di emozioni per il 25 aprile

## Monreale commemora la Liberazione con una sentita cerimonia

Una grande folla di cittadini, insieme alle autorità locali e alle forze dell’ordine, si è riunita a Monreale per celebrare il 25 aprile, Festa della Liberazione. L’evento, organizzato dall’AUSER Circolo Biagio Giordano, ha avuto luogo presso il monumento ai caduti, adattandosi al clima di lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco, rinunciando al corteo e alla banda musicale secondo le indicazioni ministeriali. La numerosa partecipazione ha dimostrato come la memoria della Resistenza sia ancora viva e sentita dalla comunità.

Autorità e Forze dell’Ordine presenti alla commemorazione

Erano presenti il Sindaco Alberto Arcidiacono, il Presidente del Consiglio Marco Intravaia, gli Assessori e i Consiglieri comunali. Hanno partecipato anche il Comandante della Compagnia dei Carabinieri, Capitano Nino Giaquinto, il Comandante della stazione locale, Luogotenente Antonio La Rocca, e una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, guidata da Giuseppe Cortigiani.

Il ricordo di Papa Francesco e dei partigiani

Biagio Cigno, Presidente del Circolo AUSER, ha aperto la cerimonia ricordando Papa Francesco, il suo messaggio di pace e il suo impegno contro le mafie, citando le parole dell’ex vescovo Michele Pennisi e di Don Luigi Ciotti, Presidente di Libera. Il Sindaco Arcidiacono ha poi commemorato il sacrificio dei partigiani per la libertà e la democrazia, sottolineando l’importanza della memoria storica per le giovani generazioni.

La toccante lettera del partigiano Biagio Giordano

Enzo Giordano, familiare del partigiano Biagio Giordano, ha declinato l’invito a leggere la lettera scritta dal partigiano ai suoi cari poco prima dell’esecuzione, per la sua forte carica emotiva. La lettura è stata quindi affidata a Biagio Cigno, che ha condiviso con i presenti le toccanti parole del condannato. Al termine della cerimonia, due corone di fiori sono state deposte al monumento, una dall’Amministrazione Comunale e l’altra dal Circolo AUSER.

Monreale ricorda i suoi caduti per la libertà

La commemorazione ha voluto ricordare anche i cittadini di Monreale che hanno sacrificato la loro vita per la libertà: Biagio Giordano, Vincenzo Grimaudo, Andrea Patellaro, Giovanni Romano, Salvatore Sciortino e Benedetto Schiera.