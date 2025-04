Sparatoria e strage di giovani a Monreale, interrogazione al Governo su armi ai giovani

“Siamo sconvolti e profondamente addolorati per quanto accaduto questa notte a Monreale. Una sparatoria in piena strada, con tre vittime e diversi feriti, avvenuta davanti a famiglie, bambini, persone comuni che avrebbero potuto essere coinvolte in una tragedia ancora più grande.

È gravissimo che simili episodi possano accadere nelle nostre città, a maggior ragione in contesti di vita quotidiana dove ci si dovrebbe sentire sicuri. È ancora più inquietante constatare con quanta facilità persone senza scrupoli possano disporre di armi da fuoco, trasformando le nostre comunità in teatri di violenza insensata”

“La sicurezza dei cittadini deve essere una priorità assoluta, a Palermo come in tutto il Paese. Non possiamo e non dobbiamo abituarci a simili eventi. Presenteremo una interrogazione al Governo per comprendere esattamente i dettagli che riguardano la detenzione e l’acquisizione delle armi da fuoco utilizzate per commettere un crimine così efferato”. Così i parlamentari, i consiglieri regionali e i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle della provincia di Palermo.