Triplice omicidio a Monreale, Festa a rischio stop, Arcidiacono convoca giunta straordinaria: “La città piange”

Monreale piange la scomparsa di tre giovani vite, brutalmente interrotte da una sparatoria avvenuta nella notte. Altri tre ragazzi sono rimasti feriti nel tragico evento che ha sconvolto la comunità. Andre Miceli, Salvo Turdo e Massimo Pirozzo.

Il sindaco Alberto Arcidiacono, immediatamente informato dell’accaduto, si è recato in ospedale per esprimere la sua vicinanza alle famiglie delle vittime e dei feriti. Visibilmente scosso, ha dichiarato: “Siamo dinanzi ad una tragedia senza precedenti. Vite spezzate di giovani che avrebbero dovuto vivere il proprio futuro. Questo è il momento di raccoglierci in preghiera e di dare conforto alle famiglie. La città piange questi giovani”.

Per affrontare questa drammatica situazione, il sindaco Arcidiacono ha convocato una giunta straordinaria nelle prossime ore.