Il monrealese Flavio Pillitteri eletto nel consiglio metropolitano di Palermo con la DC

Flavio Pillitteri, consigliere comunale monrealese, eletto all’interno del consiglio metropolitano di Palermo in seguito alle elezioni di secondo livello che si sono svolte ieri.

“Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che, con il loro sostegno, hanno reso possibile questo traguardo. Un ringraziamento particolare va ai consiglieri Domenico Bonanno e Viviana Raja per il contributo determinante che hanno dato alla mia elezione. Un sentito grazie anche al nostro Segretario Nazionale Totò Cuffaro, che, rimettendo in campo la Democrazia Cristiana, ha consentito a me e a tanti amministratori locali di ridare voce ai propri elettori.

Fin da subito mi metterò al lavoro per questo nuovo incarico e, come sempre, continuerò a impegnarmi per la crescita della Democrazia Cristiana sul nostro territorio”.

“Ovviamente, ogni sentimento di gioia per il risultato è sommerso dal dolore profondo per la tragica perdita dei tre nostri concittadini barbaramente uccisi. Alle loro famiglie, va il mio pensiero e la mia più sentita vicinanza”.