Monreale, u “Patruzzu amurusu” sarà portato in processione il 3 maggio

La processione del Santissimo Crocifisso a Monreale si terrà, ma in forma ridotta e priva di festeggiamenti, come segno di rispetto per le vittime della recente sparatoria. U “Patruzzu amurusu” sarà portato in processione quindi, anche per dare speranza e comforto ad una comunità ancora incredula per uno dei fatti di sangue più gravi mai avvenuti a Monreale. La decisione è stata presa dopo un incontro tra il vescovo Gualtiero Isacchi, il rettore della Collegiata don Nicola Gaglio e il consiglio direttivo della confraternita.

Un percorso di preghiera e dolore

Il percorso della processione seguirà il tracciato antico, passando per il Pozzillo, via Antonio Veneziano e largo Canale, dove si terrà un momento di preghiera guidato dall’arcivescovo Isacchi. Invece di proseguire per via Pietro Novelli, la processione tornerà indietro attraverso Corso Pietro Novelli verso piazza Vittorio Emanuele. Un altro momento di preghiera, particolarmente toccante, è previsto sul luogo della tragedia, in via Benedetto D’Acquisto. Infine, il Crocifisso sarà portato in Cattedrale per una veglia notturna, dove rimarrà almeno fino al 10 maggio. Poi si deciderà sull’altra processione in programma per l’anno giubilare

Annullati gli eventi della Festa del Santissimo Crocifisso

Intanto l’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono, ha annullato la 399^ edizione della Festa del Santissimo Crocifisso in segno di lutto. Il Comune proclamerà il lutto cittadino in concomitanza con i funerali delle vittime e si farà carico delle spese funebri. Il sindaco ha espresso il profondo dolore della comunità e la vicinanza alle famiglie colpite dalla tragedia.

Lutto cittadino e supporto alle famiglie

Il sindaco Arcidiacono ha invitato la cittadinanza a unirsi in un rispettoso silenzio e raccoglimento. Ulteriori dettagli sulle disposizioni per il lutto cittadino e la processione saranno comunicati nei prossimi giorni.