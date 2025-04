Nicolò, ferito nella sparatoria torna a casa: “Non mi dò pace”

Monreale – Nicolò Cangemi, 33 anni, è tornato a casa a Monreale dopo essere stato dimesso dall’ospedale Ingrassia. Ha riportato due ferite di striscio alle gambe, ma il trauma più grande è quello psicologico, per essere stato coinvolto nella sparatoria avvenuta al pub 365 di via Benedetto D’Acquisto.

“Conoscevo le vittime, ma sono estraneo ai fatti”

Cangemi, assistito dall’avvocato Giada Caputo, dichiara di essere completamente estraneo alla rissa e alla sparatoria. Afferma di conoscere le vittime e di essere profondamente addolorato per la loro sorte, ribadendo di non aver avuto alcun ruolo nell’accaduto. Il giovane continua a rivivere la notte della tragedia, incredulo per come una serata di festa si sia trasformata in un incubo.