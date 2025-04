Panico in piazza a Monreale dopo falso allarme sparatoria

Monreale – Falso allarme sparatoria a Monreale dopo la fiaccolata in memoria delle vittime. Dopo la fiaccolata in memoria di Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli, uccisi nella sparatoria del 27 aprile, un messaggio allarmante ha iniziato a circolare nelle chat di alcuni cittadini di Monreale. Il messaggio, diffuso intorno a mezzanotte, riferiva di una macchina con due persone a volto coperto che avrebbero sparato in piazza. Diverse versioni del messaggio si sono diffuse, alcune delle quali sostenevano che i colpi fossero diretti alla foto delle vittime esposta in piazza.

L’allarme ha generato panico e numerose chiamate e messaggi. L’assessore Fabrizio Lo Verso, insieme al presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, si è recato in piazza per verificare la situazione. Sul posto hanno trovato i carabinieri che già presidiavano la zona. Le forze dell’ordine, allertate dalle grida provenienti dalla piazza, si erano spostate verso l’ingresso di via Palermo per controllare la situazione. Fortunatamente, si è trattato di un falso allarme.

Lo Verso e Intravaia si sono adoperati per tranquillizzare i cittadini preoccupati, confermando che l’allarme era infondato. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e la presenza sul posto dell’assessore hanno contribuito a riportare la calma.