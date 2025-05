Il Pioppo Futsal vince il Girone A del Campionato di Serie C2 e vola in C1, è tripudio gialloverde!

Questo pomeriggio al Pala Don Bosco di Palermo i gialloverdi del Pioppo Futsal sono scesi in campo per l’ultima giornata del Campionato di Serie C2 staccando il pass per la promozione diretta in Serie C1 grazie alla netta vittoria per 6-2 ai danni del Futsal Emiri. Un successo per la squadra pioppese che scrive il suo nome nella storia del futsal e si aggiudica un posto nella massima serie regionale per la prossima stagione. I gialloverdi hanno condotto un campionato spettacolare e contro avversari di spessore, al termine del quale la società pioppese si è laureata Campione con 62 punti (20 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte) lungo il cammino tortuoso e ricco di insidie della Serie C2; un campionato costellato di emozioni e sacrificio per agguantare la tanto desiderata promozione per un’intera comunità che non ha mai fatto mancare il proprio supporto alla squadra di mister Sciortino. Prima del fischio iniziale del match è stato osservato un minuto di raccoglimento per commemorare le tre giovani vite spezzata a Monreale una settimana fa, inoltre i gialloverdi hanno giocato la partita con il lutto al braccio e sono entrati in campo con uno striscione insieme ai giocatori del Futsal Emiri.



La società pioppese ha voluto dedicare la vittoria del Campionato di Serie C2 ad Andrea, Massimo e Salvatore: “Oggi avremmo voluto celebrare insieme a voi una vittoria storica: la conquista del Campionato di Serie C2 e la promozione in Serie C1. Un traguardo che arriva dopo mesi di tantissimi sacrifici, dedizione e passione da parte del nostro mister, il suo staff e di tutti i ragazzi della squadra che hanno lottato fino alla fine per i nostri amati colori gialloverdi. Oggi però nei nostri cuori e nel nostro morale non c’è spazio per far festa. Il dolore che ha colpito il nostro territorio è troppo grande, troppo profondo. In noi non c’è gioia, non c’è entusiasmo. Solo silenzio, rispetto e un grande vuoto che fatichiamo ancora a comprendere. Eppure, proprio in questo momento buio, vogliamo essere una luce di speranza contro il buio della violenza. Lo striscione che oggi vedete in campo e sugli spalti non è solo un ricordo, ma un impegno che prendiamo come società: trasformare il dolore in forza, l’assenza in presenza, la memoria in azione. La vittoria di questo campionato, oggi più che mai, è per voi: Andrea, Salvo e Massimo. A voi la dedichiamo, con un nodo in gola e con il cuore pieno di dolore, ma anche con la ferma volontà di onorare la vostra memoria portando avanti i valori di rispetto, passione e comunità che ci uniscono come una grande famiglia. Il vostro ricordo dovrà essere la luce che continuerà a guidare il cammino di tutti noi! Con profondo affetto e rinnovata speranza.”

Infine la società ha voluto dedicare questo successo a tutti i tifosi che hanno supportato i gialloverdi ovunque in occasione delle 26 partite del campionato appena concluso; si tratta senza dubbio del sesto uomo in campo che sprona e carica i calcettisti gialloverdi a dare sempre il massimo per ottenere insieme grandi risultati sportivi.