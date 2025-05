Il Santissimo Crocifisso oggi per le vie di Monreale: la processione con il lutto nel cuore

Monreale si prepara a vivere una giornata di profonda devozione con la processione del Santissimo Crocifisso, in programma oggi, 3 maggio, un versione penitenziale. Un evento sentito dalla comunità monrealese, che si riunirà in preghiera per invocare grazia e pace in un mondo segnato da difficoltà e violenza.

La solenne processione prenderà il via dalla Chiesa Collegiata dopo il trasporto dello zoccolo del simulacro e la Santa Messa delle 16:00, durante la quale avverrà la discesa del Crocifisso. Il percorso si snoderà lungo le principali vie cittadine: da via Umberto I, la processione proseguirà per via Antonio Veneziano fino a Largo Canale. Qui, dinanzi alla lapide in memoria del Capitano Emanuele Basile, ci sarà un momento di raccoglimento e preghiera. Il corteo riprenderà poi il suo cammino lungo Corso Pietro Novelli e via Roma, per poi giungere in via Benedetto D’Acquisto, luogo in cui è avvenuta della strage, dove avrà inizio una veglia di preghiera. La processione si concluderà in Cattedrale, dove proseguiranno i momenti di preghiera e riflessione.

Ad aprire la processione, in un’atmosfera di silenzio e raccoglimento, saranno i giovani confrati. Seguirà il simulacro del Santissimo Crocifisso, portato a spalla dai confrati. Agli stendardieri il compito di affiancare lo zoccolo, mentre gli altri confrati seguiranno in ordinata processione. Sono previste diverse soste per il cambio dei portatori: in Piazza, presso le chiese di Sant’Antonio, San Francesco, Madonna del Rosario, alla lapide del Capitano Basile, all’ex Ospedale, alla Chiesa della SS. Trinità (Collegio di Maria) e infine in via Benedetto D’Acquisto.

Dietro il simulacro, sfileranno le autorità ecclesiastiche, civili e militari, le confraternite e l’intera comunità monrealese.

Orari delle Sante Messe del 3 maggio:

* Ore 7:00

* Ore 8:00

* Ore 9:00

* Ore 10:00

* Ore 11:00 (Solenne Pontificale)

* Ore 16:00 (Santa Messa e inizio processione).