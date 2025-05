Monreale, doppio talento nella pallavolo: Ambra Di Maria e Sofia Segreto nell’Under 14 provinciale

Monreale – L’A.S.D. New GiCa Sport Monreale è orgogliosa di annunciare che le atlete Ambra Di Maria (classe 2012) e Sofia Segreto (classe 2011) sono state selezionate per far parte del roster definitivo della rappresentativa provinciale Under 14 femminile della FIPAV Palermo.

Dopo aver superato tutte le fasi di selezione territoriale, Ambra e Sofia hanno disputato la loro prima gara ufficiale il 3 maggio a Cefalù, confermando l’ottimo livello di preparazione tecnica raggiunto e l’impegno dimostrato in questi anni. Le due atlete hanno iniziato il loro percorso sportivo sin dalla scuola primaria, guidate dal Prof. Carlo Giannetto, per poi proseguire con la cura tecnica e atletica di Mister Armando Vicari, storico allenatore della New GiCa Sport.

Questa convocazione si inserisce in un momento di grande fermento per la nostra associazione, che ha già visto brillare giovani talenti come Ettore Di Maria e Lorenzo Casamento nella selezione maschile provinciale. Un ulteriore segnale di quanto la New GiCa Sport Monreale sia diventata, nel tempo, un punto di riferimento per la crescita sportiva e personale dei giovani del territorio.

“Rivolgo un ringraziamento particolare a Mister Vicari, che con cura e dedizione si impegna quotidianamente per la crescita tecnica e personale delle nostre atlete. Un grazie anche alle ragazze, alle famiglie e a tutti i sostenitori che credono nel valore formativo dello sport. La New GiCa Sport Monreale continua a lavorare per un futuro fatto di talento, rispetto e opportunità.”