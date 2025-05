Il monrealese Flavio Pillitteri si insedia al Consiglio Metropolitano di Palermo

Palermo, – Si è svolta questo pomeriggio, presso la sede del Consiglio Metropolitano di Palermo, la seduta di insediamento del consigliere Flavio Pillitteri. La cerimonia si è tenuta alla presenza del sindaco Metropolitano Roberto La Galla e del segretario generale Francesco Fragale. Pillitteri entra ufficialmente a far parte dell’assemblea, erede dell’ex Consiglio Provinciale, in rappresentanza della Democrazia Cristiana.

Al momento dell’insediamento, il consigliere Flavio Pillitteri ha dichiarato: “Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e profondo rispetto per il ruolo che mi è stato affidato. Ringrazio gli Amministratori locali, il mio gruppo consiliare e il mio partito per la fiducia accordatami. Sono pronto a mettere a disposizione le mie competenze e il mio impegno per affrontare le sfide che attendono la Città Metropolitana di Palermo, lavorando in sinergia con gli altri consiglieri e con l’obiettivo primario di contribuire al bene comune e allo sviluppo del nostro territorio.”

Il consigliere Pillitteri si unisce così al Consiglio Metropolitano in un momento cruciale per la definizione delle strategie e delle politiche del territorio palermitano. La sua presenza in quota Democrazia Cristiana rappresenta un ulteriore elemento nel panorama politico locale.