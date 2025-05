Monreale trascina Palermo alla vittoria del Trofeo dei Territori di Pallavolo

È Palermo ad alzare la Coppa del Trofeo dei Territori maschile 2025, al termine di una finale mozzafiato contro Catania, decisa solo al tie-break. Dopo la sconfitta nel girone eliminatorio per 2-1, la selezione palermitana si è presa la rivincita nella sfida decisiva, aggiudicandosi anche il prestigioso Memorial Picciurro.

Un match combattuto sin dal primo set, chiuso da Catania sul 31-29 dopo una serie di emozionanti set point. Palermo ha risposto con forza nel secondo parziale (25-14) e ha dominato gran parte del terzo, poi vinto però da Catania ai vantaggi (27-25). Il quarto set ha visto Palermo pareggiare i conti (risultato mancante nel testo originale, aggiungerlo se disponibile). Tutto si è deciso al quinto set, dove Palermo ha imposto il proprio ritmo fin dall’inizio, chiudendo sul 15-8 tra la grande esultanza del pubblico.

Un trionfo che ha il sapore della valorizzazione del territorio, e che per Monreale rappresenta un motivo di grande orgoglio: sono ben due gli atleti dell’ASD New GiCa Sport di Monreale a salire sul gradino più alto del podio: Ettore Di Maria e Lorenzo Casamento. In squdra anche Adriano Matteoli della squadra monrealese Primula.

A completare il quadro della significativa presenza monrealese nello staff tecnico, c’è anche mister Gianluca La Corte della ASD New GiCa Sport Monreale, presente nel ruolo di selezionatore al fianco del primo allenatore Orazio Di Maggio. Mister La Corte si distingue per l’attenzione, la dedizione e la cura del gesto tecnico, accompagnate da un impegno costante nel far crescere gli atleti e valorizzare ogni fase del loro percorso sportivo. Un riconoscimento importante per la competenza e la dedizione degli allenatori che operano quotidianamente nei settori giovanili del territorio.

Il contributo degli atleti e dello staff tecnico di Monreale alla vittoria finale conferma la qualità del lavoro svolto nel vivaio locale e dà lustro alle realtà sportive che, con passione, impegno e lungimiranza, coltivano il futuro della pallavolo siciliana.