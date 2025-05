Niente Processione del SS Crocifisso, u Patruzzu Amurusu tornerà direttamente alla Collegiata

Monreale – Il SS. Crocifisso farà ritorno alla Chiesa Collegiata senza processione. La decisione, presa dal Consiglio Direttivo della Confraternita in accordo con l’Arcivescovo, vuole essere un segno tangibile di vicinanza alle famiglie colpite dall’immenso dolore e un messaggio di perdono e speranza per l’intera comunità monrealese.

Il Crocifisso, portato in Cattedrale la scorsa settimana, ha raccolto le preghiere e le suppliche dei fedeli per le vittime, Andrea, Salvo e Massimo, e le loro famiglie. Come simbolo di conforto e amore, il “Patruzzu Amurusu” ha rappresentato un punto di riferimento per la città scossa dalla tragedia, sottolineando che la risposta alla violenza deve essere sempre il perdono.

Domenica 10 maggio, al termine del Pontificale delle ore 17.30, il Crocifisso rientrerà solennemente in Collegiata percorrendo un itinerario breve ma significativo: Piazza Guglielmo II, Piazza Vittorio Emanuele e Via Umberto I. Un percorso che permetterà al Crocifisso di essere nuovamente in mezzo al suo popolo, portando un messaggio di pace e unità.

La Confraternita invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di raccoglimento e preghiera, unendosi in un abbraccio ideale alle famiglie delle vittime e riaffermando i valori di pace e solidarietà che fondano la comunità.