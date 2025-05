Altre 2 medaglie per il pioppese Gabriele Di Cristina, best lift e total lift di categoria!

Alla ParaPowerlifting World Cup di Tbilisi c’è anche Pioppo con il suo campione Gabriele Di Cristina nel Team Italia. Nella prima giornata di gare tenuta il 10 maggio, il giovane talento pioppese ha vinto due medaglie di bronzo, best lift e total lift nella categoria ‘Next generation’ sollevando 91 kg in seconda prova nella categoria 54 kg. L’ennesimo traguardo raggiunto con costanza e dedizione, un orgoglio per l’intera comunità.

In totale nella prima giornata di gare il team italiano ha conquistato un bottino di ben 9 medaglie, di cui: 2 d’oro, 1 d’argento e 6 di bronzo. Ad aprire le danze ci ha pensato Anna Morabito, al suo esordio in maglia azzurra e con due medaglie d’oro conquistate come migliore alzata e come totale nella categoria ‘Legend’, due bronzi come miglior alzata e come totale e il nuovo primato italiano assoluto. Angelo Bellofatto ha conquistato l’argento nel totale e il bronzo come miglior alzata nella categoria ‘Next generation’ 65 kg, mettendo anche la firma sul nuovo record italiano junior.