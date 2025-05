Prestigioso premio Rai Cinema Channel al regista monrealese Angelo Faraci, il trionfo con “Il Mistero di Spartivento”

Il regista e attore monrealese Angelo Faraci ha conquistato il concorso Nomination Rai Cinema Channel, nell’ambito del prestigioso Festival Internazionale Tulipani di Seta Nera, svoltosi a Roma il 10 maggio 2025. La kermesse, giunta alla sua 18° edizione, ha visto Faraci imporsi con il cortometraggio “Il Mistero di Spartivento”, ottenendo ben 21.675 visualizzazioni in un mese sulla piattaforma Rai Cinema Channel. Un successo che replica il trionfo del 2021 con il corto “Regenerate”.

Il film, ambientato nel suggestivo borgo di Novara di Sicilia, affronta il tema delle malattie rare in una Sicilia vintage e neorealista, attraverso una narrazione che intreccia elementi profani e mistici. La sceneggiatura è firmata da Rosaria Lo Porto, madre del regista. Nel cast, accanto allo stesso Faraci, figurano Marika Faraci, Turi Giuffrida, Maria Antonina Macaluso, Manuscia Del Rosso, Italobartolomeo Fucile e Alessandro Alicata.

La vittoria di Faraci arriva in un momento particolarmente delicato per la sua città natale, Monreale, come dice lui stesso “scossa dal recente omicidio di tre giovani”. Il regista, profondamente legato alla sua terra, sottolinea con la sua opera “la bellezza e la voglia di riscatto della Sicilia, dimostrando che è ancora possibile realizzare i propri sogni anche partendo da contesti difficili”.

“Il Mistero di Spartivento” rimarrà disponibile gratuitamente sulla piattaforma Rai Cinema Channel per un anno. Tra i concorrenti di Faraci figuravano nomi del calibro di Claudio Amendola e Antonio Catania. Faraci ha collaborato in altri progetti del festival con attori come Cristina Moglia e Jonis Bascir, quest’ultimo premiato nella sezione Ambiente.