Il Giro di Sicilia ha fatto tappa a Monreale, auto storiche in piazzale Torres

Monreale – La tappa del Giro di Sicilia ha fatto sosta questo pomeriggio al Parcheggio Torres, dove le auto si sono disposte silenziosamente. Successivamente, gli automobilisti hanno raggiunto a piedi la città e si sono soffermati in raccoglimento davanti al luogo dove è avvenuto il tragico episodio del 27 aprile, esprimendo un momento di sentita solidarietà e vicinanza per le famiglie e la comunità locale.

Dopo aver visitato la città in silenzioso rispetto, i partecipanti hanno voluto incontrare l’Amministrazione comunale per esprimere di persona il loro sostegno e la loro vicinanza in questo momento delicato.

L’arrivo del Giro di Sicilia a Monreale, evento patrocinato a titolo oneroso dal comune di Monreale con deliberazione del giorno 8 maggio, ha fatto nascere un fitto vespaio di polemiche sui social. Un evento autorizzato a poche settimane dalla tragica sparatoria in cui sono morti tre giovani monrealesi.