Festival Canoro “Voci di Legalità e di Gioia” al Cine Teatro Imperia di Monreale

È tutto pronto a Monreale, presso la sede di presidenza del Parlamento della Legalità Internazionale, per il Festival Canoro “Voci di Legalità e di Gioia” 2025, in programma venerdì 16 maggio alle ore 15 presso il Cine Teatro Imperia. Organizzatori dell’evento Nicolò Mannino e Salvatore Sardisco, rispettivamente Presidente e Vice Presidente del movimento che vanta più di 80 ambasciate in Italia e all’estero. Un appuntamento impreziosito anche dal patrocinio gratuito dei Comuni di Palermo e Monreale.

Il progetto formativo-culturale “Ricercatori dell’Alba”, che vede la sua conclusione con il Festival di venerdì 16 maggio, è stato già presentato a Roma presso la Sala dei Gruppi Parlamentari a Montecitorio con i due Presidenti Onorari: il Prefetto Renato Cortese, il Prefetto di Roma Lamberto Giannini insieme al Questore di Roma Roberto Massucci, Mons. Antonio Stagliano’, Presidente della Pontificia Accademia di Teologia – Città del Vaticano (guida spirituale), Salvatore Attanasio, padre di Luca Attanasio, Ambasciatore Italiano ucciso nella Repubblica Democratica del Congo, il Colonnello Giancarlo Mignone (Stato Maggiore della Difesa) e altre personalità del mondo istituzionale, ecclesiale, delle forze dell’ordine, della scuola e del volontariato.

Attesi a Monreale studenti da diverse province della Sicilia. Sul palco si esibiranno alunni e alunne che hanno seguito un percorso culturale, proponendo messaggi di pace, amicizia, fratellanza e solidarietà verso gli ultimi.