Allagamenti a Monreale, residenti di via Santa Liberata chiedono aiuto

Monreale – Strada allagata e auto che non riescono a transitare, accadde ad ogni forte scroscio di pioggia in via Santa Liberata, a Monreale. Lo denunciano alcuni residenti della zona che hanno anche inviato alla redazione di Monrealelive.it, un video.

“Scrivo a nome degli abitanti di Via Santa Liberata – dice Salvatore Trifiró – per informarvi su ciò che è successo oggi nella nostra via e che è avviene ormai dopo ogni acquazzone. L’alveo del fiume è ostruito da tempo, così come il tubo che passa sotto al ponte, ciò fa che sì che l’acqua non potendo defluire inondi la strada e conseguentemente anche le nostre abitazioni, impedendoci di poter entrare o uscire e rendendo pericolosa la circolazione”.

Poi l’appello. “Chiediamo un intervento urgente di pulitura fatta seriamente e non superficialmente, in maniera da liberare il tubo che passa sotto al ponte per non doverci più preoccupare ad ogni acquazzone”.