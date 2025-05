Monreale, dalla giunta il via libera al progetto di rigenerazione della Villa comunale

Monreale – La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la rigenerazione e riqualificazione della Villa comunale, il cosiddetto Belvedere. L’intervento, del valore di 2,5 milioni di euro, si inserisce nell’ambito del PR FESR Sicilia 2021/2027, finanziato dall’Unione Europea, e rappresenta un tassello fondamentale per la riapertura, dopo anni, dell’unico spazio verde presente a Monreale.

Il progetto di riqualificazione del Belvedere mira a trasformare il giardino pubblico in un vero e proprio polmone verde, un luogo di aggregazione sociale e un attrattore turistico. L’intervento prevede la creazione di nuovi percorsi pedonali, aree attrezzate per il relax e il gioco, nonché la piantumazione di nuove essenze arboree per arricchire il patrimonio botanico esistente. Si prevede inoltre che l’intervento possa generare positive ricadute economiche per il territorio, attraendo un maggior flusso di visitatori e incentivando lo sviluppo del settore turistico.

L’iter per l’approvazione del progetto esecutivo è stato articolato e ha coinvolto diverse istituzioni. Dopo la designazione dei componenti dell’Ufficio Comune Area Funzionale Urbana (FUA) di Palermo e la nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP), si è proceduto alla redazione del progetto, al coinvolgimento degli stakeholder locali e alla verifica preliminare prescritta dalla normativa vigente. La Giunta Comunale, con la delibera n. 152 del 15 maggio 2025, ha infine approvato il progetto, dando il via libera all’avvio della fase di affidamento dei lavori. Il Comune di Monreale procederà all’indizione della gara d’appalto.