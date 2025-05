A Monreale si presenta il docufilm “Il Fuoco della Memoria” per non dimenticare Falcone e Borsellino

Monreale – Un evento di significativa importanza civile e culturale si terrà mercoledì 21 maggio 2025, alle ore 9.30, presso il Cinetatro Imperia di Monreale: la presentazione del toccante docufilm “Falcone e Borsellino. Il Fuoco della Memoria”.

Diretto da Ambrogio Crespi e scritto con la preziosa collaborazione di Maria Gabriella Ricotta, Antonio Blando e Luigi Sarullo, il docufilm si propone di ripercorrere le vite e il coraggio dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli indiscussi della lotta alla mafia, mantenendo viva la fiamma del loro sacrificio nelle nuove generazioni.

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, del presidente del consiglio comunale Marco Intravaia, Presidente e di Patrizia Roccamatisi, Assessore all’Istruzione del Comune di Monreale.

Seguiranno gli interventi di illustri relatori che contribuiranno ad approfondire le tematiche centrali del docufilm e l’eredità dei due magistrati fra i quali: Costantino Visconti, Direttore del Dipartimento di Economia, Management e Statistica (DEMS) dell’Università degli Studi di Palermo, Antonino Blando, Docente del DEMS e autore del docufilm Angelo Cuva, Docente del DEMS e il magistrato Leo Agueci.

L’evento rappresenta un’occasione fondamentale per riflettere sull’importanza della memoria, della giustizia e dell’impegno civile, soprattutto in un territorio come la Sicilia, profondamente segnato dalla storia della lotta alla mafia. “La proiezione del docufilm – dichiara l’assessore Patrizia Roccamatisi- si rivolge in particolare agli studenti e alla cittadinanza, con l’obiettivo di alimentare la consapevolezza e la responsabilità collettiva nella costruzione di una società più giusta e libera dalla criminalità”.

L’Amministrazione Comunale di Monreale invita calorosamente la cittadinanza, le scuole, le associazioni e gli organi di stampa a partecipare a questo importante momento di riflessione e memoria.