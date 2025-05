Referendum 2025: dibattito pubblico a Monreale per un voto consapevole

Monreale – Il gruppo Noi Giovani di Monreale organizza un’importante iniziativa pubblica intitolata “Progetto per un Dibattito Pubblico sul Referendum dell’8-9 Giugno 2025”, che si terrà sabato 24 maggio dalle ore 16:30 alle 18:30 presso l’Aula Consiliare del Comune di Monreale.

L’obiettivo dell’evento è offrire uno spazio neutrale di confronto sui contenuti dei cinque quesiti referendari che chiameranno gli italiani al voto nei giorni 8 e 9 giugno 2025. Un’occasione fondamentale per comprendere nel dettaglio i temi in discussione e promuovere una partecipazione consapevole da parte della cittadinanza.

I temi del referendum toccano aspetti cruciali della vita civile e lavorativa:

Licenziamenti illegittimi: si propone di abolire le restrizioni al reintegro del lavoratore ingiustamente licenziato.

Indennità nelle piccole imprese: si punta alla rimozione del tetto massimo per l’indennizzo nelle aziende con meno di 16 dipendenti.

Contratti a termine: si chiede l’abrogazione delle norme che facilitano l’uso dei contratti temporanei tramite agenzie.

Responsabilità negli appalti: si mira all’eliminazione della responsabilità solidale del committente per infortuni nei subappalti.

Cittadinanza italiana: si propone la riduzione da 10 a 5 anni del periodo di residenza legale necessario per ottenere la cittadinanza.

L’incontro si caratterizzerà per un dibattito paritario e rispettoso, articolato in quattro interventi principali, equamente suddivisi tra sostenitori del Sì e del No, con l’obiettivo di garantire pluralismo e confronto civile. A moderare il dibattito sarà l’ingegnere Gebbia Giuseppe, che guiderà i lavori assicurando equilibrio e fluidità nella discussione.

Il gruppo promotore sottolinea che l’incontro non prenderà alcuna posizione, ma vuole stimolare il dialogo tra cittadini, offrendo informazioni chiare e accessibili su questioni spesso complesse e tecniche.

Alla base dell’iniziativa vi è la volontà di valorizzare il ruolo del cittadino nel processo democratico, incoraggiando il voto informato e la partecipazione attiva alla vita pubblica. Sono inoltre invitate associazioni e realtà civiche locali che, pur non intervenendo direttamente, contribuiranno alla diffusione e promozione dell’evento.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

Un appuntamento da non perdere per chiunque voglia comprendere, approfondire e scegliere con maggiore consapevolezza.

Per informazioni: noigiovanimonreale@gmail.com