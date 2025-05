Il Consiglio comunale ci ripensa e ridà i fondi alla Consulta Giovanile, “Segnale per i ragazzi”

MONREALE – Il Consiglio comunale di Monreale ha approvato un emendamento alla variazione di bilancio, ripristinando uno stanziamento di 5.000 euro destinato alle attività della Consulta Giovanile. L’emendamento, presentato dai capigruppo delle liste Il Mosaico (Francesco La Barbera), Intravaia per Monreale (Silvio Terzo) e Democrazia Cristiana (Ignazio Zuccaro), insieme all’Assessore alle Politiche Giovanili Fabrizio Lo Verso, è stato discusso nella seduta di giovedì 22 maggio.

La decisione arriva dopo che, nella precedente seduta del 31 marzo, un emendamento aveva ridotto di 4.000 euro i fondi destinati alla Consulta, dirottandoli verso il sostegno alle famiglie meno abbienti. Tale scelta aveva suscitato dibattito all’interno del Consiglio e tra le associazioni giovanili del territorio, che avevano espresso preoccupazione per il taglio delle risorse dedicate ai giovani.

Con l’approvazione del nuovo emendamento, arrivato grazie ad un accordo tra Il Mosaico, Intravaia per Monreale e la Democrazia Cristiana, il Consiglio comunale ha riaffermato l’importanza delle politiche giovanili e del ruolo della Consulta come strumento di partecipazione attiva dei giovani alla vita politica e sociale della città.

Un’importanza che si è vista già nei giorni immediatamente successivi alla strage del 27 aprile, con la proposta – presentata proprio dalla Consulta giovanile e subito accolta dall’Amministrazione comunale – di istituire uno Sportello di supporto psicologico per tutti i giovani del territorio.

“Dopo la tragedia che ha colpito Monreale il 27 aprile – ha detto Zuccaro nel corso dei lavori – , ci sono due categorie su cui tenere alta l’attenzione: le famiglie e i giovani. Un paio di mesi fa si era ritenuto opportuno spostare delle somme dal capitolo della Consulta a quello dell’assistenza economica straordinaria alle famiglie, ma oggi dobbiamo dare un segnale ai ragazzi per far tornare la fiducia dei ragazzi nelle istituzioni. Questo è un “emendamento sociale” che deve sancire una pace tra i giovani e le istituzioni. Per la DC, oggi, questo è un atto doveroso”.

“Apprezzo molto l’intervento dei capigruppo consiliari – ha aggiunto l’assessore Lo Verso – che si sono interessati per risanare una frattura che si era consumata nei mesi scorsi con le forze giovanili del territorio. Questo emendamento rappresenta un segnale forte di vicinanza delle Istituzioni ai ragazzi. Sono sicuro che sarà seguito da altri interventi che verranno realizzati dalla Giunta nei prossimi mesi”.