Il Pioppo Futsal riceve il Bonifato Alcamo Futsal per la gara d’andata dei quarti di finale di Coppa Sicilia

Sabato pomeriggio presso il Pala Don Bosco di Palermo i gialloverdi del Pioppo Futsal scenderanno in campo per l’ultima volta tra le mura amiche del palazzetto palermitano, a far visita ai pioppesi il Bonifato Alcamo Futsal in occasione della gara d’andata dei quarti di finale di Coppa Sicilia. Il caso ha voluto far incontrare nell’abbinamento dei quarti di coppa la prima e l’ultima classificata del Campionato di Serie C2 appena concluso; la doppia sfida di campionato tra gialloverdi e biancoverdi ha visto i primi avere la meglio in entrambe le gare: all’andata i gialloverdi si erano imposti per 3-0 al Pala Grimaudo di Alcamo, mentre al ritorno per 1-0 al Don Bosco al termine di un match in bilico fino all’ultimo minuto di gioco.



Appuntamento a sabato pomeriggio presso il Pala Don Bosco di Palermo, sito in Via S. Domenico Savio, 4 – Palermo PA, calcio d’inizio previsto per le ore 15:00. Sarà possibile seguire il match in diretta sulla pagina Facebook del Pioppo Futsal.