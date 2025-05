Il Pioppo Futsal si aggiudica la gara d’andata dei quarti di finale di Coppa Sicilia contro un ottimo Bonifato Alcamo

Sabato pomeriggio presso il Pala Don Bosco di Palermo i gialloverdi del Pioppo Futsal si sono aggiudicati la gara d’andata dei quarti di finale di Coppa Sicilia al termine di un match molto combattuto contro un ottimo Bonifato Alcamo. Match che ha visto la prima e l’ultima dell’ormai terminato Campionato di Serie C2 affrontarsi per un posto alla Final Four di Coppa Sicilia. Prima dell’inizio del match gli ospiti omaggiano il Pioppo Futsal con il “pasillo de honor” tra gli applausi di tutti i presenti e il palazzetto palermitano si trasforma in una bolgia con la coreografia del pubblico gialloverde che festeggia la storica promozione in Serie C1.



La squadra di mister Sciortino parte subito bene e dopo meno di un minuto di gioco si porta avanti con la rete di Prestigiacomo Filippo che trova il gol con una sassata dalla distanza e dopo poco Alongi raddoppia al 6′ di gioco insaccando in rete una palla vagante in area biancoverde. I gialloverdi dopo il doppio vantaggio iniziale calano notevolmente e il Bonifato ne approfitta cercando di riprendere la gara, ma trova sulla sua strada Quartararo che mura la porta gialloverde. I biancoverdi continuano a creare ed essere pericolosi e al 23′ accorciano le distanze con Imperato che trasforma un calcio di rigore. Nel secondo i gialloverdi riprendono il controll0 del match riuscendo a trovare la rete del +2 al 5′ grazie all’intesa perfetta tra Prestigiacomo Turi e Prestigiacomo Filippo: il primo addomestica la sfera e la serve spalla alla porta al secondo che fa partire un missile imparabile per l’estremo difensore biancoverde. Gli ospiti non ci stanno e il loro capitano, Butera, si carica la squadra sulle spalle e al 22′ riesce ad insaccare in rete con un tiro potente dalla distanza che sorprende tutti e porta il match sul finale 3-2.

Partita tostissima e giocata dando tutto in campo da ambedue le parti; qualificazione appesa ad un filo e che si deciderà in quel di Alcamo sabato 31. Per l’ennesima volta il Bonifato Alcamo ha dimostrato di non meritare assolutamente l’ultima posizione nell’ormai terminato Campionato di Serie C2: il gioco espresso e la determinazione dei biancoverdi denotano una discrepanza abissale tra prestazioni in campo e classifica.