La Panoramica nel degrado, il Comune di Monreale sollecita Palermo

Monreale – L’Assessore all’Igiene Urbana del Comune di Monreale, Giulio Mannino, ha formalmente sollecitato l’Assessore all’Ambiente del Comune di Palermo, Pietro Alongi, ad intervenire con urgenza per la pulizia e del tratto di competenza palermitana della strada panoramica Rocca-Monreale. Il segmento interessato, che si estende dalla Fontana del Drago alla Fontana del Pescatore, versa in condizioni di grave degrado, compromettendo il decoro di un’arteria di fondamentale importanza turistica e paesaggistica.

Mentre il tratto di competenza del Comune di Monreale, dalla Fontana del Drago all’ingresso della città, è stato recentemente oggetto di un’accurata opera di pulizia, con la rimozione di erbacce e rifiuti, la porzione ricadente nel territorio palermitano rimane in uno stato di abbandono. “È inaccettabile che una strada monumentale, percorsa quotidianamente da centinaia di turisti e visitatori diretti a Monreale, presenti un tale livello di incuria nel tratto di competenza del Comune di Palermo,” ha dichiarato l’Assessore Mannino. “Il degrado di questa via d’accesso non solo offende il paesaggio, ma rischia di compromettere l’immagine dell’intera area, un patrimonio storico e culturale di inestimabile valore.”

Il Comune di Monreale auspica un rapido intervento da parte dell’amministrazione palermitana per ripristinare il decoro e la sicurezza della strada, garantendo un’accoglienza adeguata ai numerosi visitatori che ogni giorno ammirano le bellezze del territorio.