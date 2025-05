Ad Amelia Crisantino il Premio Cultura Città di Monreale dell’Accademia Siculo-Normanna

Si terrà alle ore 17,30 di sabato 31 maggio, presso la sala consiliare “Biagio Giordano”, la cerimonia di consegna del “Premio di Cultura Città di Monreale”, che in passato è stato assegnato a personaggi di spicco del panorama letterario nazionale, fra i quali Gesualdo Bufalino, Giuseppe Bonaviri, Sebastiano Addamo, Matteo Collura, Melo Freni, Turi Vasile e Pietro Mazzamuto. Il riconoscimento sarà attribuito ad Amelia Crisantino, apprezzata scrittrice e storica che da anni collabora con il quotidiano “La Repubblica” ed è socia del Centro Siciliano di Documentazione “Giuseppe Impastato”; dal 2019 riveste la carica di presidente della Pro Loco di Monreale.

L’iniziativa, che si svolge con il patrocinio dell’amministrazione comunale monrealese, è promossa e organizzata dall’Accademia Siculo-Normanna, fondata nel 1974 su iniziativa del professore Pino Giacopelli, scomparso nel 2014.

Nel contesto dell’evento, saranno conferiti i diplomi “honoris causa” dell’Accademia a personalità che si sono distinte nei settori dell’arte, della letteratura, del giornalismo e del sociale e saranno pubblicamente presentati gli studiosi e gli esperti che sono stati chiamati a far parte del nuovo Comitato Scientifico del sodalizio; inoltre, sarà consegnato un attestato di benemerenza alla sezione di Monreale dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

«Con questa iniziativa l’Accademia Siculo-Normanna – dichiara la presidente Chiara Giacopelli – intende rilanciare la propria attività: il nostro scopo fondamentale è di “produrre cultura”, agendo in costante collegamento con il territorio in cui operiamo, di favorire il dialogo fra civiltà e culture diverse e di coniugare le ragioni della storia e dell’arte con quelle della comunità locale, per salvaguardarne le tradizioni e promuoverne il riscatto morale e civile».

Di recente hanno fatto ingresso nel consiglio di amministrazione dell’Accademia la psichiatra e psicoterapeuta Enza Malatino, il docente universitario Antonello Velez e il funzionario statale Giuseppe Giarratana.