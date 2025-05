Come diventare giovani imprenditori, nasce l’Hub Palermo, Monreale e Belmonte

Monreale – Un’importante iniziativa per catalizzare l’energia imprenditoriale giovanile sta prendendo forma nell’area metropolitana di Palermo, coinvolgendo anche i comuni di Monreale e Belmonte Mezzagno. Il progetto “Hub Giovani Imprenditori” si propone come un faro per gli under 35 che aspirano a trasformare le proprie idee innovative in realtà imprenditoriali concrete.

Nato sotto l’egida del bando nazionale “Giovani e Impresa” – II Edizione, promosso dall’ANCI, l’Hub vede il Comune di Palermo come ente capofila. La sua realizzazione è frutto di una stretta collaborazione con l’associazione The Factory, gli Enti del Terzo Settore dei Cantieri Culturali alla Zisa, e le amministrazioni comunali di Belmonte Mezzagno e Monreale. Questa alleanza mira a creare un ecosistema favorevole alla nascita di nuove imprese.

L’intervento si articola su tre assi portanti. In primo luogo, sarà offerta consulenza e accompagnamento personalizzato: sportelli gratuiti verranno attivati presso i Cantieri Culturali alla Zisa, il centro EPYC e, periodicamente, nelle sedi dei comuni partner. Qui i giovani potranno ricevere assistenza per affinare la propria idea d’impresa, stilare business plan solidi e navigare le opportunità di finanziamento pubblico, come il noto “Resto al Sud 2.0”. Parallelamente, un robusto programma di formazione potenzierà le competenze dei partecipanti attraverso workshop tematici, incontri formativi e sessioni di mentoring su argomenti cruciali quali marketing, gestione aziendale, accesso ai fondi e innovazione nei settori chiave. Infine, il progetto stimolerà attivamente il networking e la creazione di sinergie locali, organizzando eventi e tavole rotonde per connettere giovani imprenditori, enti, associazioni e operatori economici.

Gli scopi specifici dell’Hub sono ambiziosi e misurabili. Si punta a stimolare l’autoimprenditorialità giovanile fornendo strumenti operativi e finanziari concreti. L’obiettivo è sostenere la nascita di almeno 20 nuove realtà imprenditoriali nei settori commerciale, turistico, culturale e creativo. Si prevede inoltre di coinvolgere almeno 150 giovani in eventi di networking e di facilitare la presentazione di almeno 30 domande di finanziamento entro il primo anno di attività.

La metodologia del progetto prevede diverse linee d’azione integrate: campagne di comunicazione mirate ed eventi promozionali nei tre comuni; sportelli di consulenza personalizzata e mentoring; workshop e giornate di formazione specialistica; eventi di networking; assistenza nella preparazione delle domande di finanziamento; e un costante monitoraggio dei risultati con relativa rendicontazione.

Il progetto è attentamente calibrato sulle specificità dei territori coinvolti. Palermo offre un enorme potenziale nei settori culturale, creativo e turistico, forte del suo patrimonio UNESCO e del dinamismo dei Cantieri Culturali alla Zisa. Belmonte Mezzagno vanta una solida tradizione nell’artigianato creativo e una popolazione giovanile particolarmente attiva. Monreale, con la sua marcata vocazione turistica legata al patrimonio culturale e religioso, presenta significative opportunità di sviluppo nel turismo esperienziale e nei servizi annessi.

L’evento di presentazione del progetto “HGI Hub Giovani Imprenditori Palermo Monreale Belmonte Mezzagno” si terrà il 3 giugno. La mattinata, a partire dalle 10:30 presso Cre.Zi. Plus ai Cantieri Culturali alla Zisa, vedrà gli interventi dei Sindaci di Palermo, Belmonte Mezzagno e Monreale, degli Assessori competenti e del Provveditore agli Studi. Seguirà la presentazione dettagliata del progetto da parte di Francesca Gambino e Federico Nuzzo, un intervento del Dirigente Massimo Rizzuto del Comune di Palermo e un focus sulle collaborazioni con altri progetti di supporto all’autoimprenditorialità con Gerlando Mercato di Invitalia. La mattinata si concluderà con testimonianze di giovani imprenditori (U’Game, Dieci, Magnisi Studio, South Side) e un brunch.

Nel pomeriggio, dalle 18:00 presso Epyc, si terrà una seconda presentazione del progetto con Francesca Gambino e Federico Nuzzo, seguita da interventi istituzionali, ulteriori testimonianze di autoimprenditorialità e un aperitivo con dj set a cura di Sonic Feel.