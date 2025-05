Multato il fantasma sporcaccione, Arcidiacono: “Speriamo che adesso contribuisca a vivere in un luogo più pulito”

Se non fosse stato per le telecamere di video-sorveglianza qualcuno nel buio avrebbe persino potuto credere che si potesse trattare di un fantasma. Ma sotto quella figura che cammina coperto da un lenzuolo bianco s’intravedono pantaloni e scarpe da tennis; poi all’improvviso ecco spuntare dal lenzuolo un sacchetto di plastica verde, il fantasma lo adagia accanto ad altri sacchi della spazzatura abbandonati sul ciglio della strada.

Poi si volta, torna indietro fino a quando raggiunta casa si toglie il lenzuolo: qui la telecamera ne riprende il volto. Il trasgressore è stato così identificato dalla polizia municipale e multato per avere gettato la spazzatura in modo illegale senza rispettare i turni della differenziata imposti dal Comune di Monreale (Palermo).

“Abbiamo installato le telecamere non per sanzionare i cittadini ma per cercare di educare i pochi che si ostinano a non fare la raccolta differenziata. A Monreale siamo all’80% – dice il sindaco Alberto Arcidiacono – Non si comprende davvero quale sia la necessità di ricorrere a espedienti come questo di mettersi un lenzuolo per non farsi riconoscere. Ciò che ha ottenuto questa persona, che potrebbe anche essere una donna, è che verrà presa in giro”.

Aggiunge il sindaco: “Speriamo che adesso contribuisca a vivere in un luogo più pulito, più armonioso da un punto di vista ambientale. Quello era un luogo che spesso ci è stato segnalato per i continui abbandoni da parte di operai e cittadini. Abbiamo installato le telecamere e abbiamo individuato altri abbandoni illeciti, non solo quello del fantasma”.

Per l’assessore all’igiene urbana, Giulio Mannino, “c’è ancora chi ignora le regole, danneggiando l’ambiente e la nostra comunità”. “L’uso delle telecamere e l’impegno costante della nostra polizia municipale dimostrano la nostra determinazione a individuare e punire chi non rispetta le norme. A ogni furbetto – prosegue – deve essere chiaro che il proprio comportamento incivile non resta impunito e che siamo in grado di risalire con esattezza al suo domicilio. Daremo la caccia a questi fantasmi che inquinano la nostra città e li porteremo alla luce”.