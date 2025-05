Pioppo Futsal in trasferta ad Alcamo alla ricerca del pass per la Final Four di Coppa Sicilia

Sabato pomeriggio presso il Pala Grimaudo di Alcamo i gialloverdi del Pioppo Futsal saranno ospiti dei biancoverdi del Bonifato Alcamo Futsal in occasione del match di ritorno dei quarti di finale di Coppa Sicilia. Lo scorso sabato ad avere la meglio sono stati i gialloverdi che si sono imposti per 3-2 al termine di un match spettacolare in un Pala Don Bosco pieno e in festa per la promozione in Serie C1 del Pioppo Futsal. Per i gialloverdi erano andati in gol Prestigiacomo Filippo con due reti e Alongi, mentre per i biancoverdi Imperato su calcio di rigore e Butera. Nel frattempo la società gialloverde ha diramato un comunicato ufficiale per sollevare dall’incarico mister Sciortino.



Appuntamento a sabato 31 maggio presso il Pala Grimaudo di Alcamo, sito in Via Pietro Galati, 91011 Alcamo (TP). Calcio d’inizio previsto per le ore 17:00 e sarà possibile seguire il match in diretta streaming sulla pagina Facebook del Pioppo Futsal.