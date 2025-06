Monreale, dopo il “fantasma della munnizza” altri incivili beccati dalle telecamere

Monreale – Dopo il fantasma della munnizza, la donna multata a Monreale, vestita con un lenzuolo in testa mentre gettava rifiuti in maniera illecita, continuano gli avvistamenti ma non di fantasmi, semplicemente di incivili.

Gli avvistamenti avvengono in via Pio La Torre, nella zona delle case popolari. L’occhio elettronico delle telecamere ha pizzicato altri sporcaccioni intenti a gettare rifiuti in strada. C’è chi lancia i sacchetti dal finestrino, c’è chi scende dall’auto. Tutti sono stati multati dalla polizia municipale.

I controlli, assicura l’assessore ai Rifiuti Giulio Mannino, continueranno anche nei prossimi giorni in altre zone della città e fioccheranno le multe salate.