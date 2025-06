Niente acqua a Monreale, Amap: guasto agli alimentatori del Pozzo Boara

Monreale – AMAP informa la cittadinanza che si stanno verificando disservizi nella regolare erogazione dell’acqua a causa di un guasto all’alimentatore elettrico dei pozzi boara che servono la zona.

L’assessore ai servizi a rete Riccardo Oddo spiega che “l’acqua che si è accumulata è andata in distribuzione ma purtroppo è stata meno quella che si è raccolta. Ci vorrà ancora un po’ di tempo per raggiungere l’equilibrio”.

I tecnici comunali hanno già prontamente richiesto l’immediato intervento di ENEL. Le maestranze di ENEL e AMAP opereranno congiuntamente per ripristinare quanto prima il funzionamento dell’impianto e risolvere l’interruzione del servizio.

Ci scusiamo per il disagio”.

Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili sul sito www.amap.it o telefonando al

Numero 800915333