Un altro oro per Gabriele Di Cristina ai Campionati Italiani assoluti di Para Powerlifting a Fiumicino

Ennesima prestazione da incorniciare per il talento pioppese Gabriele Di Cristina che si classifica primo in occasione dei Campionati Italiani assoluti di Para Powerlifting, tenuti a Fiumicino lo scorso weekend, nella categoria 54kg. L’ennesimo primo posto per l’atleta junior già plurimedagliato azzurro a livello internazionale, che continua a regalare emozioni gara dopo gara in panca. La prima prova con 91kg va benissimo, ma i tentativi di record a 95 e 97 non vanno purtroppo a buon fine. Già qualche settimana fa il campione pioppese aveva vinto due medaglie di bronzo, best lift e total lift nella categoria ‘Next generation’ sollevando sempre 91 kg.



