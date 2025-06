Il Pioppo Futsal stacca il pass per la Final Four di Coppa Sicilia a Caltanissetta

Sabato pomeriggio presso il Pala Grimaudo di Alcamo i locali del Bonifato Alcamo Futsal hanno ricevuto il Pioppo Futsal per la gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Sicilia, dando vita ad un match spettacolare con ben 9 reti in totale. I gialloverdi vantavano già il risultato di 3-2 maturato nella gara d’andata al Pala Don Bosco il 24 maggio e ieri hanno messo il punto esclamativo sulla loro qualificazione.

Il match parte alla grande con le due squadre che si studiano per tanto tempo, ma al 17′ ci pensa Roberto Lanza a portare avanti i gialloverdi con un sinistro preciso da posizione defilata. Passa poco e ci pensa capitan Peppe Ganci a raddoppiare, il 9 gialloverde insacca al volo in rete con il suo mancino un “cioccolatino” servito da Ferraro per il momentaneo 2-0. In pieno recupero arriva la prima rete in prima squadra per il talento pioppese Gabriele Terzo, che non demorde e insacca in rete un pallone perfetto servito dall’onnipresente Turi Prestigiacomo. Prima del fischio che sancisce la fine del primo tempo arriva anche la rete per il locali con un autogol frutto di una sfortunata deviazione. Nel secondo tempo il Pioppo vuole chiudere definitivamente la pratica e ci riesce con Lanza che chiude la giornata con una tripletta grazie alle reti siglate anche al 14′ e al 17′ del secondo tempo: la seconda rete è frutto di uno scambio perfetto con Turi Prestigiacomo e la terza invece è una cannonata imparabile per Cicirello. Al 23′ chiude definitivamente i conti Terzo, che non solo si regala la prima rete “tra i grandi” ma addirittura sigla una doppietta per rendere la sua giornata indimenticabile. Nel finale c’è un piccolo black-out gialloverde e il Bonifato Alcamo ne approfitta con capitan Butura, che sigla due reti prima dello scadere e porta il risultato sul finale 6-3.

Tra andata e ritorno i gialloverdi si impongono con un totale di 9-5 e staccano il pass per la Final Four che si terrà sabato 7 e domenica 8 in quel di Caltanissetta. A breve verrà resa nota l’avversaria dei gialloverdi tra: Nicosia Futsal di Nicosia (Enna), Siac Messina (Messina) e Vittoria F.c. (Ragusa).

