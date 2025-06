Vendita abusiva su pullman turistici a Monreale? La denuncia di una cittadina

Alcuni autisti di pullman turistici a Monreale sarebbero stati pizzicati a vendere acqua e caffè a bordo dei mezzi. Questa attività, potenzialmente non autorizzata, avrebbe suscitato le proteste di alcuni commercianti locali, che vedono in questa pratica una forma di concorrenza sleale. L’episodio, segnalato da una cittadina alla redazione di Monrealelive, solleva interrogativi sul rispetto delle normative in materia di vendita, manipolazione di alimenti e regolarità fiscale.

I commercianti di Monreale, già provati dalle difficoltà economiche e dagli oneri fiscali, lamentano la presunta concorrenza sleale rappresentata da questa vendita ambulante. La vendita non autorizzata di beni di prima necessità da parte degli autisti dei pullman turistici andrebbe a sottrarre loro preziosi introiti.

Ora la monrealese ha deciso di denunciare la situazione, chiedendo l’intervento delle autorità competenti. La donna ha anche girato un video che proverebbe la pratica di alcuni autisti.