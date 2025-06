A Monreale la “Notte prima degli esami”, il ballo dei maturandi e dei ragazzi universitari

Monreale – L’Amministrazione Comunale annuncia l’iniziativa “Notte prima degli esami”, un momento speciale di festa e condivisione dedicato agli studenti che si apprestano ad affrontare l’esame di maturità, ma anche a tutti quei giovani del nostro territorio che hanno già intrapreso il percorso universitario.

L’evento si terrà venerdì 6 giugno alle ore 21:00 presso Villa Savoia, luogo simbolico di cultura e socialità, e sarà un’occasione per celebrare l’impegno, la determinazione e i traguardi dei nostri giovani cittadini. Sarà una serata all’insegna della musica, dell’incontro, del rispetto e della leggerezza, pensata per riconoscere il valore di chi, in questi anni complessi, ha affrontato con coraggio il proprio percorso di crescita. Con “Notte prima degli esami” vogliamo esprimere la nostra vicinanza concreta ai ragazzi e alle ragazze che stanno vivendo un passaggio importante della loro vita. Vogliamo che si sentano accompagnati dalla comunità, sostenuti dalle istituzioni, valorizzati per l’impegno e il talento che rappresentano».

L’Amministrazione Comunale, insieme agli istituti scolastici, alle famiglie e alle associazioni giovanili, invita tutti i maturandi, i maturati e gli studenti universitari a partecipare numerosi.

Sarà una notte di festa, ma anche un simbolico passaggio di testimone tra generazioni di studenti, nel segno della fiducia e della speranza nel futuro.

“Ingresso libero. In caso di maltempo l’evento si terrà in luogo coperto).