Torna “Una Voce per Monreale”, casting il 7 giugno

Monreale – L’atteso concorso canoro “Una Voce per Monreale” è pronto a infiammare nuovamente la scena musicale locale. Organizzato con passione dall’Avis di Monreale e dalla Sicily Music Academy, l’evento offre un’opportunità unica per aspiranti cantanti di ogni età e provenienza. I casting per l’edizione 2025 si terranno sabato 7 giugno alle ore 16 presso la sede della Sicily Music Academy, in Salita San Cristoforo, 7 a Monreale.

“Una Voce per Monreale” non è solo una competizione, ma un vero e proprio trampolino di lancio per talenti emergenti. L’iniziativa offre ai partecipanti la possibilità di esibirsi davanti a un pubblico e di vivere l’emozione del palcoscenico, incoraggiando la crescita artistica e la condivisione della passione per la musica.

Anche quest’anno, il concorso assume un significato ancora più profondo, dedicando l’edizione 2025 alla memoria di Marcello Micalizzi.

La magia di “Una Voce per Monreale” culminerà nella serata finale di sabato 26 luglio, che si terrà nella suggestiva cornice di Piazza Guglielmo.